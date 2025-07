La Diputación de Castellón exigirá al Gobierno mejorar el programa del Imserso

La Diputación Provincial de Castellón ha anunciado que en el pleno ordinario del próximo martes 22 de julio se aprobará una moción para instar al Gobierno de España a mejorar el programa del Imserso, debido a que el modelo actual perjudica a los hoteles de la provincia.

Marta Barrachina, presidenta de la Diputación, ha declarado que “a los hoteles no les interesa el modelo actual, ya que el dinero que perciben por usuario y noche es tan escaso que les supone trabajar en pérdidas”. Por ello, la institución provincial pide un nuevo contrato para la temporada 2026, con una financiación adecuada y sin prórrogas con tarifas desfasadas.

Barrachina ha añadido que, aunque la Diputación incrementa la inversión en el programa Castellón Sénior para promover el turismo senior, “alzamos la voz para que el Gobierno Central escuche las demandas de los empresarios hoteleros que se muestran decepcionados con el nuevo pliego del Imserso”.

El vicepresidente y responsable del área turística, Andrés Martínez, ha subrayado que “los viajes del Imserso no solo benefician a los mayores, sino que suponen un motor económico clave para destinos turísticos en temporada baja”. Martínez ha resaltado que “si el programa no se adapta a la realidad del mercado, perderán tanto los usuarios, como las empresas y los destinos. Y eso es, precisamente, lo que no queremos”.

Además, la Diputación pide que se forme un grupo de trabajo interministerial con participación de hoteleros, balnearios, usuarios y otros proveedores para revisar y actualizar el programa de Turismo Social y Termalismo del Imserso.

El diputado responsable de Turismo ha destacado que el programa Castellón Sénior, dirigido a mayores de 55 años residentes en la provincia, ha aumentado su presupuesto en un 25%, alcanzando 1.500.000 euros. Este programa busca “desestacionalizar el turismo y potenciar el envejecimiento activo de las personas mayores de nuestra provincia”, además de contribuir a la creación y mantenimiento del empleo en temporada baja.

La presidenta de la Diputación ha concluido que “es un programa que se ha consolidado como una herramienta muy eficaz y útil para seguir generando nuevas oportunidades en el turismo de los municipios”.