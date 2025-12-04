La Diputación de Castellón destina más de 570.000 euros a proyectos de bienestar social

La Diputación de Castellón ha aprobado esta semana, en Junta de Gobierno, el reparto de subvenciones por valor de 571.135,20 euros destinadas a 57 entidades de la provincia que desarrollan proyectos de bienestar social. Las ayudas están dirigidas a iniciativas de salud y prevención, promoción del envejecimiento activo, conciliación familiar, educación e infancia, así como a proyectos de atención social y voluntariado.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha destacado que las entidades sociales “realizan un papel imprescindible en la atención a las personas más vulnerables y, en muchos casos, llegan donde desde las instituciones no podríamos hacerlo” y ha subrayado que esta línea de ayudas forma parte del compromiso de la Diputación “por crear una base sólida de progreso y bienestar de los castellonenses”.

En el ámbito de la salud y prevención, los proyectos se centran en personas vulnerables o en riesgo de exclusión, mejorando las condiciones de vida física y psíquica y promoviendo la prevención y reinserción ante conductas adictivas. Las iniciativas de envejecimiento activo incluyen programas para prevenir la dependencia y fomentar la autonomía personal, mientras que los proyectos de conciliación familiar, educación e infancia buscan facilitar la integración social y la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, especialmente en familias vulnerables.

Por su parte, la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha recordado que estas subvenciones, junto a las destinadas al mantenimiento de servicios de transporte adaptado por valor de 150.000 euros, refuerzan el compromiso de la Diputación por garantizar la igualdad de oportunidades, fomentar la inclusión y mejorar la autonomía de las personas en toda la provincia.