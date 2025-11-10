La Diputación de Castellón destina 434.000 € para garantizar el agua potable en toda la provincia

La Diputación Provincial de Castellón ha aprobado la segunda resolución de las subvenciones del AGA (Abastecimiento Agua Potable), reafirmando su compromiso de garantizar que el agua llegue a cada rincón de la provincia. La convocatoria destina 434.000 euros a financiar programas y actuaciones de los municipios destinados a asegurar el suministro de agua potable, especialmente ante averías o limitaciones de capacidad.

“El agua es vida, un recurso fundamental, y desde la institución provincial trabajamos para que llegue a los 135 municipios de la provincia, asegurando un suministro de calidad para todos los vecinos y vecinas de esta tierra”, ha destacado el vicepresidente de la Diputación y responsable del área de Buen Gobierno, Héctor Folgado.

La Diputación ha incrementado este año la dotación del programa AGA hasta los 1,5 millones de euros, lo que supone un aumento del 50 % respecto al ejercicio anterior, consolidando la llamada “legislatura del agua”. La inversión permitirá financiar actuaciones como la reparación de averías, adecuación de depósitos, reposición de elementos y mejora de infraestructuras para garantizar el suministro en toda la provincia.

Folgado ha recordado que la primera resolución del programa AGA ya permitió a los municipios ejecutar mejoras esenciales para mantener el suministro de agua potable y que la segunda resolución dará continuidad a estas ayudas. “Cada euro invertido en agua es una apuesta por el futuro de nuestros pueblos y por la calidad de vida de quienes viven en ellos”, ha señalado.

Asimismo, el vicepresidente ha adelantado que la Diputación ya trabaja en una tercera resolución de ayudas, destinada a atender las necesidades de los municipios más pequeños y asegurar que los servicios básicos lleguen a todas las zonas, contribuyendo también a frenar la despoblación en el interior de la provincia.