La Diputación de Castellón destina 30.000 euros a las cofradías de pescadores de la provincia

La Diputación Provincial de Castellón ha aprobado una ayuda de 30.000 euros para apoyar a las cinco cofradías de pescadores que integran la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores (Fedcopesca). Esta iniciativa refuerza el compromiso de la institución con un sector clave para la economía y el empleo local.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha subrayado la importancia de estas ayudas para “seguir promocionando la calidad de los productos pesqueros de Castellón, pilar básico de nuestra gastronomía autóctona”. Barrachina ha destacado además que la pesca “es un oficio tradicional, muy arraigado en la provincia, que debe protegerse e impulsarse para garantizar su continuidad en las futuras generaciones”.

Por su parte, el vicepresidente y responsable de Pesca, Andrés Martínez, ha explicado que los fondos estarán destinados a fomentar la actividad pesquera y agroalimentaria a través de programas de formación, promoción, investigación y mejora de la comercialización. Martínez ha resaltado que “la labor de los pescadores locales contribuye al éxito de la marca Castelló Ruta de Sabor, un reclamo turístico que atrae visitantes interesados en el pescado de calidad de nuestra costa”.

Las cofradías beneficiarias de estas ayudas son San Telmo de Benicarló, la de Burriana, San Pedro de Castellón, San Pedro de Peñíscola y San Pedro de Vinaròs, todas ellas registradas en el Registro de Pescadores de la Comunitat Valenciana.