La Diputación de Castellón destina 30.000 euros a apoyar a sus pescadores y fortalecer el sector

La Diputación Provincial de Castellón ha mostrado este jueves su reconocimiento al trabajo diario de los pescadores con motivo del Día Mundial de la Pesca, destacando la relevancia de este sector para la economía y la cultura de la provincia.

El vicepresidente de la institución y responsable del área de Pesca, Andrés Martínez, ha subrayado la importancia de la pesca como actividad estratégica y tradicional en los municipios costeros de Castellón, así como su papel en la gastronomía local. Martínez ha señalado que el esfuerzo de los pescadores contribuye a garantizar la disponibilidad de productos de proximidad y de calidad, además de mantener la actividad económica en la costa.

En el marco de este reconocimiento, la Diputación ha recordado su apoyo al sector mediante ayudas por valor de 30.000 euros destinadas a fomentar la actividad pesquera y las industrias agroalimentarias, así como a promover programas de formación, investigación y mejora de la comercialización. Estas acciones buscan impulsar el conocimiento y consumo del pescado local, conocido como Peix de Llotja.

Martínez ha destacado también la labor de las cinco cofradías que integran la Federación Provincial de Pescadores (Fedcopesca) para promocionar los productos pesqueros de Castellón. Además, ha defendido que la pesca es “una forma de vida” y ha criticado algunas normativas que, según la Diputación, imponen restricciones y reducciones presupuestarias que afectan al sector, en referencia a la disminución de fondos en la Política Pesquera Común y la reducción de días de faena de determinados barcos.

La Diputación ha reiterado su compromiso con los pescadores de Castellón, afirmando que continuará apoyando al sector mediante recursos y acciones de promoción, así como defendiendo sus intereses ante las instituciones competentes.