La Diputación de Castellón apuesta por la gestión inteligente para atraer más turistas

La Diputación Provincial de Castellón ha resaltado la gestión inteligente como clave para potenciar el turismo en la provincia, durante la inauguración del XXVIII Congreso Internacional Turismo Universidad – Empresa que se celebra en la Universitat Jaume I los días 22 y 23 de octubre bajo el lema “Gestión inteligente de los destinos turísticos”.

El vicepresidente de la Diputación y responsable de Turismo, Andrés Martínez, ha destacado que “vivimos una nueva era del turismo, donde el visitante busca no solo un lugar, sino una historia que vivir y una experiencia que recordar”.

El congreso reúne a profesionales del sector para analizar áreas como la gobernanza, innovación, tecnología, accesibilidad y sostenibilidad, todas ellas vinculadas a una gestión inteligente del turismo que permita transformar datos en decisiones estratégicas y mejorar la experiencia del visitante.

Martínez ha subrayado que el uso eficiente de la información facilita la personalización de la oferta turística, la optimización de recursos y la anticipación a las tendencias del mercado. “El análisis del comportamiento del turista, desde su procedencia hasta sus preferencias, permite diseñar estrategias más efectivas y mejorar la calidad de la experiencia”, ha explicado.

El vicepresidente ha destacado el papel fundamental del turismo para la economía provincial y el compromiso del gobierno provincial para hacer de Castellón un destino más seguro, sostenible y atractivo para los 135 municipios de la provincia.

Como ejemplo de esta apuesta, Martínez ha presentado el proyecto del Patronato de Turismo que instala señales inteligentes en carreteras provinciales para mejorar la convivencia entre cicloturistas y vehículos a motor, una iniciativa que posiciona a Castellón como referente en turismo inteligente.

“Este sistema nos permite saber dónde enfocar el mantenimiento, qué zonas promocionar y cómo mejorar la experiencia de los visitantes”, ha señalado.

Finalmente, ha invitado a los asistentes a seguir impulsando un modelo turístico sostenible basado en la innovación y el uso inteligente de datos, que refuerce la identidad y diversidad de Castellón como destino turístico.