La Diputación de Castellón aprueba un presupuesto de 216,3 millones con apoyo único del PP

La Diputación de Castellón ha aprobado este martes en un pleno extraordinario el presupuesto provincial para 2026, que asciende a 216,3 millones de euros y que ha salido adelante únicamente con los votos a favor del PP y las abstenciones de Vox y PSPV-PSOE. Compromís ha votado en contra.

Según el equipo de gobierno, constituye “uno de los más importantes de los últimos años” por su marcado carácter municipalista y su orientación prioritaria hacia los 135 municipios de la provincia.

Un presupuesto centrado en los municipios y condicionado por el PEF

La vicepresidenta de la Diputación, Mª Ángeles Pallarés, ha defendido que el documento presupuestario es “la herramienta fundamental para transformar la vida de los vecinos” y que nace “del diálogo con los pueblos y de la atención a sus necesidades reales”.

Pallarés ha subrayado que las cuentas están condicionadas por el Plan Económico-Financiero, que “obliga a actuar con rigor”, pero ha destacado que, pese a ello, el Gobierno provincial “apuesta por la estabilidad y garantiza que ningún municipio quede atrás”.

Del total de recursos, 50,9 millones se destinan a inversión directa, con partidas para el Fondo de Cooperación Municipal (15,2 millones), el fondo contra la despoblación (2,2 millones), la línea para municipios turísticos (931.000 euros) y el Plan Impulsa 2026-2027, dotado con 32,5 millones. La Diputación reserva además más de 3 millones para convenios singulares con ayuntamientos.

En materia de infraestructuras y servicios locales, el presupuesto contempla 9,31 millones para carreteras, 1,54 millones para caminos rurales, subvenciones para emergencias y derribos, así como 6,58 millones para gestión de residuos y 4,98 millones para el Sepam.

El capítulo social asciende a 22 millones, con incrementos en autonomía personal y conciliación, gratuidad total del programa Menjar a Casa, ampliación de la teleasistencia y apoyo al complejo de Penyeta Roja.

La dotación hídrica suma 17,78 millones, incluidos 13 millones para depuración y 1,5 para abastecimiento.

El presupuesto prevé además recursos para desarrollo económico, cultura y turismo, así como 25,36 millones para el Consorcio Provincial de Bomberos, con inversiones en equipamientos, flota y nuevas infraestructuras.

Vox se abstiene por “falta de eficiencia y exceso de gasto estructural”

El diputado de Vox, Luciano Ferrer, ha justificado la abstención de su grupo señalando que las cuentas “no son el presupuesto que habría diseñado Vox”. Ha lamentado lo que considera “gasto superfluo”, ha pedido revisar subvenciones a entidades que “no aportan beneficio real a la provincia” y ha criticado el mantenimiento de partidas vinculadas a políticas de igualdad y cooperación.

El diputado de Compromís, David Guardiola, ha anunciado el voto contrario de su grupo al considerar que el presupuesto “no tiene ambición, llega al final de un ciclo político y vuelve a excluir las propuestas de la oposición”.

Ha criticado la ejecución del Plan Impulsa, la ausencia de políticas de vivienda y la eliminación de partidas como el concurso contra la violencia de género o la cooperación internacional.

Por su parte, el portavoz socialista, Samuel Falomir, ha defendido la abstención del PSPV al considerar que las cuentas “no dan respuesta a los grandes retos de la provincia”.

Ha asegurado que el presupuesto es “inferior al del año pasado pese a que el Estado aporta cinco millones más”, y ha criticado que la Diputación “no haya logrado nuevas subvenciones relevantes” en esta legislatura.

El vicepresidente Héctor Folgado ha acusado a Compromís de “no cumplir los acuerdos” y ha defendido que el Gobierno provincial “ha escuchado a todos los grupos y ha incorporado mejoras en función de criterios técnicos y de viabilidad”.

“Un buen día para la provincia”, según la presidenta La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha cerrado el pleno agradeciendo el trabajo de los técnicos y del área económica, y ha celebrado la aprobación del presupuesto “en tiempo y forma”.

Barrachina ha asegurado que el documento permitirá “ayudar más que nunca a los municipios” pese a las limitaciones del PEF, y ha agradecido la abstención de Vox y PSPV.