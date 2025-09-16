La Diputación de Castellón aprueba una moción que pide al Gobierno las actuaciones ante el riesgo de inundaciones

El Pleno de la Diputación de Castellón ha aprobado hoy, con los votos a favor PP y Vox, en contra Compromís y la abstención del PSPV, una moción de los 'populares' en la que se exige al Gobierno central las actuaciones necesarias para proteger a las personas ante el riesgo de inundaciones en la provincia.

Al respecto, el portavoz de Compromís David Guardiola, ha asegurado antes de la votación que su grupo podría apoyar dicha propuesta si el PP corregía una parte de la misma "en la que en las consecuencias de la dana evitan la responsabilidad política, y eso es inaceptable", ha indicado.

En el mismo punto, el portavoz de Vox, Luciano Ferrer, ha considerado que la "falta de compromiso" del Gobierno central "raya el desprecio a los ciudadanos", y ha añadido que habría que empezar exigiendo a la Confederación Hidrográfica del Júcar que "haga su trabajo", mientras que la socialista Merche Galí ha afirmado que esta moción solo "pretende blanquear la incompetencia de un gobierno incapaz como el de Mazón respecto a la dana".

El diputado del PP José María Andrés ha subrayado que lo que pasó en Valencia "evidencia el riesgo al que estamos expuestos con unas precipitaciones intensas, y en Castelló hay diversas zonas con riesgo de inundación que necesitan de infraestructuras para evitar los daños sobre las personas". "El Gobierno y CHJ tienen pendientes en la provincia inversiones urgentes y prioritarias", ha dicho.

El Pleno también ha dado el visto bueno, con los votos a favor de PP y Vox, en contra del PSPV y la abstención de Compromís, a otra moción del Partido Popular que insta al Gobierno de España a revisar y actualizar las reglas fiscales de las entidades locales y actualizar las asignaciones por participación en los tributos del Estado de las mismas.

"PERPLEJIDAD"

En este asunto, el portavoz socialista, Samuel Falomir, ha mostrado su "perplejidad" por -según ha dicho- "el gran bulo respecto a la supuesta deuda del Gobierno central con la provincia, que no existe". "No hay ningún informe técnico al respecto y estamos ante una mentira del PP que solo quiere utilizar la institución provincial para hacer frente al gobierno de Sánchez, cuando es precisamante Mazón quien debe mucho dinero a los ayuntamientos de la provincia", ha dicho.

El diputado de Vox, Luciano Ferrer, ha señalado que se sigue sin saber lo que llegará a los ayuntamientos de las transferencias correspondientes del Estado, lo que está creando "incentidumbre", mientras que la diputada de Compromís Maria Fajardo se ha mostrado de acuerdo en que los ayuntamientos necesitan un sistema de financiación más justo y en que hay que revisar las reglas fiscales.

El 'popular' Héctor Folgado ha insistido en que el Gobierno central debe a la provincia de Castellon 221 millones de euros. "El PSOE sabe que nos debe este dinero, pero no quieren oficializarlo porque tienen claro que Sánchez no lo va a pagar", ha apuntado.

Al final del Pleno, el portavoz socialista, Samuel Falomir, ha instado a la presidenta de la Diputación a presentar una demanda judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez si es cierta la información respecto a esa deuda del Ejecutivo con la provincia, a lo que Marta Barrachina ha animado a los alcaldes socialistas presentes a que si no creen que el gobierno debe esta cantidad a los ayuntamientos, firmen una carta de renuncia y "cuando calculen y les llegue dinero no lo acepten".

Por otra parte, el Pleno ha aprobado el Plan Anual de Comunicación de la Diputación para 2026, así como el Plan Económico-Financiero 2025-2026. En este último punto, la socialista Merche Galí ha criticado que las medidas de este plan "son para ahorrar inversiones que se debían hacer en agua y emergencias", a lo que la vicepresidenta de la Diputación, Mª Ángeles Pallarés ha respondido que "simplemente se aplazan estas inversiones debido a la obligación de hacer este plan económico".

MOCIONES RECHAZADAS

El Pleno ha rechazado una moción del PSPV para reclamar una mejora de los recursos y condiciones para hacer frente a incendios forestales y mejorar el Consorcio Provincial de Bomberos y dos mociones de Compromís: una por la defensa de la calidad de la FP en Castellón y contra los recortes de docentes, y otra que pedía elaborar un catálogo de recursos de acogida y más apoyo económico del Estado para la integración de personas migrantes.

Durante la explicación de voto de esta última moción, el diputado de Vox, Luciano Ferrer, ha criticado que la propuesta hable de solidaridad, dignidad y respeto a los derechos humanos y "sin embargo estamos subvencionadno a ONGs que colaboran con las mafias del tráfico de personas, permitiendo y financiando barcos que hagan funciones de verdaderos ferrys saltándose a la torera la ley de salvamento marítimo", ha apuntado.

Así mismo, ha censurado que los migrantes "sean alojados en hoteles de lujo mientras muchos españoles no tienen vivienda" y, ha dicho, "lo peor es la inseguridad y el miedo al que se condena a las mujeres, como la reciente violación de una niña de 14 años por parte un MENA". "Piden que la Generalitat Valenciana asumamos la responsabilidad de los graves errores cometidos por el gobierno nacional", ha añadido.

La diputada de Compromís Maria Fajardo ha pedido a Ferrer que cuando haga acusaciones "tan graves" traiga pruebas, y ha apuntado la necesidad de "más recursos y responsabilidad por parte de todas las instituciones".

Por su parte, el socialista José Luis López ha acusado a la Generalitat Valenciana de "mirar hacia otro lado y lavarse la manos" en cuanto a los menores migrantes no acompañados, "puesto que no explica los recursos que hay para ayuntamientos que puedan colaborar".