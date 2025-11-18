25-N

La Diputación de Castellón aprueba moción con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La iniciativa recibió los votos a favor de PP, PSOE y Compromís, y el voto en contra de Vox.

Día internacional contra la violencia de género
Protesta contra la violencia de género (Archivo) | Agencia EFE

El pleno de la Diputación de Castellón, celebrado el 18 de noviembre, ha aprobado una moción con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La iniciativa recibió los votos a favor de PP, PSOE y Compromís, y el voto en contra de Vox.

La moción establece compromisos de la institución provincial para promover la igualdad de género, proteger a las víctimas de violencia de género y coordinar a los distintos actores implicados en su atención. Entre las acciones previstas se incluyen la sensibilización ciudadana, la visibilización de recursos disponibles y la continuidad en la redacción y aprobación del II Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista.

