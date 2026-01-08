La Diputación de Castellón activa el presupuesto 2026 que suma 216 millones de euros

La Diputación Provincial de Castellón ha aprobado de manera definitiva el presupuesto para 2026, que asciende a 216 millones de euros, tras su ratificación en un pleno extraordinario celebrado este jueves. Las cuentas han salido adelante con los votos favorables del equipo de gobierno y del grupo Vox, la abstención del PSOE y el voto en contra de Compromís, una vez desestimadas las dos alegaciones presentadas por CCOO y UGT en relación con el Consorcio Hospitalario Provincial. Con esta aprobación, el presupuesto entra en vigor a principios de enero, cumpliendo el objetivo marcado por el Gobierno provincial.

Las cuentas de 2026 refuerzan de forma destacada el apoyo a los municipios, con 50,9 millones de euros de inversión directa. Entre las principales partidas figuran el Fondo de Cooperación Municipal, dotado con 15,2 millones de euros; los fondos contra la despoblación, con 2,2 millones; y el dirigido a municipios turísticos, con 931.000 euros. Además, el Plan Impulsa 2026-2027 alcanza los 32,5 millones de euros, la mayor inversión de su historia, a lo que se suman más de 3 millones en convenios singulares para atender necesidades específicas de los ayuntamientos.

El presupuesto también prioriza el cuidado de las personas, la garantía del agua, el desarrollo económico y la proyección de la provincia. Destacan los 22 millones destinados a políticas sociales, los cerca de 17,8 millones para infraestructuras hídricas, los más de 5 millones para el ámbito deportivo y los 8,75 millones para la promoción turística. Asimismo, se incluyen aportaciones a consorcios como el de Bomberos, con 25,36 millones de euros. En conjunto, la Diputación destinará estos 216 millones a impulsar el bienestar, la igualdad de oportunidades y el desarrollo equilibrado de los 135 municipios de la provincia.

