La Diputación busca alianzas en Fitur para reforzar el turismo en Castellón todo el año

La Diputación de Castellón está presente en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) con el objetivo de seguir posicionando a la provincia como un destino de excelencia durante los 365 días del año.

Dentro de esta estrategia, la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, y el vicepresidente y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, se han reunido con responsables de eDreams, una de las agencias de viajes online líderes del sector, para explorar nuevas oportunidades que permitan posicionar los alojamientos turísticos de la provincia de Castellón.

El encuentro se enmarca en la agenda de reuniones que la institución provincial mantiene durante su participación en Fitur, un foro clave para que gestores de destinos y empresas del sector turístico cierren estrategias y líneas de actuación para todo el año.

Barrachina ha destacado que “Fitur es una cita clave para posicionar a Castellón como destino turístico de excelencia y un espacio muy relevante para impulsar colaboraciones con actores estratégicos del sector”.

Durante la reunión se ha puesto en valor el potencial de eDreams, fundada en 1999, que ofrece servicios de vuelos, hoteles, alquiler de coches y paquetes vacacionales, así como su capacidad para operar a nivel internacional y facilitar reservas multidestino, herramientas que, según la presidenta, “contribuyen a acelerar la difusión de productos turísticos y a la desestacionalización”.

La Diputación considera prioritaria la captación de viajeros nacionales e internacionales para consolidar el turismo como uno de los pilares de la economía provincial, con especial atención a los meses de menor actividad turística.

La estrategia turística provincial se centra en reforzar segmentos como el cicloturismo, la gastronomía, los festivales y el turismo senior.

Por su parte, el vicepresidente Andrés Martínez ha subrayado la importancia de “seguir manteniendo reuniones de trabajo para ampliar mercados y aprovechar las conexiones aéreas del aeropuerto de Castellón”, destacando el crecimiento de la infraestructura y el objetivo de aumentar el interés turístico por la provincia.