La Diputación apoya la educación permanente con ayudas a alumnos del UNED Senior

La Diputación Provincial de Castellón ha aprobado la concesión de becas de estudio destinadas al alumnado matriculado en el programa UNED Senior durante el curso académico 2025/2026, reafirmando su compromiso con la educación permanente y el envejecimiento activo.

En total, la Diputación destina 8.000 euros a esta convocatoria, que permitirá otorgar becas de hasta 140 euros a cada persona matriculada en el programa UNED Senior en cualquier municipio de la provincia de Castellón. Estas ayudas cubrirán el coste total o parcial de la matrícula, devolviendo la cantidad abonada por el alumnado al formalizar su inscripción.

Las becas están dirigidas a todas las personas que se hayan matriculado o se matriculen este curso en el programa UNED Senior, sin distinción de municipio, con el objetivo de eliminar barreras económicas y fomentar el acceso de las personas mayores a la formación universitaria y al aprendizaje a lo largo de la vida.

El director de la UNED, Alejandro Ribes, ha mostrado su agradecimiento a la Diputación Provincial por esta iniciativa: “Estas becas son un ejemplo del compromiso de la Diputación con la educación inclusiva y con la idea de que nunca es tarde para aprender. Gracias a su apoyo, cualquier persona, sin importar su edad o situación, puede seguir formándose y participando activamente en la vida cultural e intelectual de nuestra provincia.”

El programa UNED Senior ofrece cursos especialmente diseñados para mayores de 55 años, con una amplia variedad de temáticas que van desde la historia, la cultura y las humanidades, hasta las ciencias, la salud o las nuevas tecnologías, impartidos en distintos municipios de la provincia.