Díaz pide más jueces en su toma de posesión como presidenta de la Audiencia de Castellón

La nueva presidenta de la Audiencia Provincial de Castellón, Sofía Díaz, ha reclamado en su discurso de toma de posesión sendas plazas para las dos secciones civiles y una de magistrado para cada una de las secciones de los tribunales de Instancia ante el problema del "exceso de trabajo" que sufren.

Díaz ha hecho estas declaraciones en el acto de toma de posesión en la Ciudad de la Justicia de Castellón, que ha sido presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Manuel Baeza.

La nueva presidenta, que sustituye en el cargo a José Manuel Marco por jubilación, ha ensalzado el hecho de que por primera vez una mujer ocupe este cargo y ha mostrado su agradecimiento a aquellas mujeres que "tuvieron que luchar para que se les permitiera cursar la carrera de Derecho; las que lo hicieron para que se les permitiera acceder a la carrera judicial, y a las que quisieron promocionar en la carrera y lo consiguieron".

La nueva presidenta ha presentado sus líneas básicas del programa de actuación que presentó al Consejo General del Poder Judicial basadas en su trayectoria de 31 años en diferentes órganos judiciales, veintisiete en la provincia de Castellón.

Entre estas líneas ha citado la necesidad de trabajar para "lograr una justicia de calidad", algo que "no se consigue si no es en un tiempo razonable".

Así, ha señalado que uno de los problemas más acuciantes en todos los juzgados y secciones de la Audiencia de Castellón es el "exceso de trabajo", y por ello ha demandado dos plazas para las dos secciones civiles, y también y como mínimo una plaza de magistrado en cada una de las secciones que conformarán los tribunales de Instancia.

Otro de los pilares de su programa es "conseguir la máxima transparencia en la actuación jurisdiccional", ha señalado.

Díaz ha puesto de relieve que es el deber de jueces y magistrados "afrontar el trabajo a pesar de las dificultades, con esfuerzo, dedicación, compromiso y responsabilidad y con disposición a colaborar con quienes de alguna forma intervienen como operadores jurídicos en la administración de justicia".

Por su parte, Manuel Baeza, que ha clausurado el acto, ha valorado la "valía profesional y personal" de Sofía Díaz y su "entrega, rigor y compromiso de servicio público".

Asimismo, el presidente del TSJCV ha mostrado a Díaz su apoyo en esta nueva etapa y el respaldo a su labor "para caminar juntos en el objetivo común de una justicia más ágil, más cercana y más comprensible".