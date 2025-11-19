Diana de Arias y Sandra Bombillar, ganadoras de GIRA mujeres

Las valencianas Diana de Arias, con su proyecto Decedario; y Sandra Bombillar, con su proyecto Populāre, han resultado ganadoras de la IX Edición de GIRA Mujeres, el programa de formación y capacitación para el emprendimiento de Coca-Cola. El resultado ha sido anunciado en el acto de clausura de la novena edición de este proyecto, celebrado en Madrid un día antes de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer Emprendedora (19 de noviembre), y que ha contado con la presencia de Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, y Cristina Sánchez, directora ejecutiva de Pacto Mundial de la ONU España.

El proyecto Decedario presentado por la valenciana Diana de Arias, es una iniciativa educativa y social que une neurociencia, tecnología y juego para el entrenamiento cognitivo. A través de sus programas Decedario Clinic!, Gym! y School!, impacta en la vida de más de 150.000 personas en España y Latinoamérica, mejorando el aprendizaje, la salud y la inclusión desde un enfoque lúdico y accesible. Populāre, el proyecto de Sandra Bombillar, es una iniciativa de regeneración arquitectónica, cultural y social que propone una nueva manera de habitar los espacios en desuso desde el cuidado, la sostenibilidad y la dignidad. A través de sistemas modulares sostenibles, impulsa la reactivación de viviendas rurales y acompaña a quienes deciden establecerse en estos territorios.

Junto a Decedario ha sido premiada en la categoría “Tengo un negocio”, la navarra Ana Martínez, con su proyecto Yenxa. En la categoría “Quiero emprender” han sido galardonadas, junto a la valenciana Sandra Bombillar, con su proyecto Populāre; la gallega Valeria Lavorato que presentó Orvallo Tech. En esta novena edición de GIRA Mujeres, iniciativa impulsada por Coca-Cola, se han presentado un total de 451 proyectos de emprendimiento, de los que 10 fueron seleccionados como finalistas. De entre ellos, un jurado experto ha sido el encargado de elegir a las cuatro ganadoras. El jurado ha estado compuesto por Ana Sainz, directora General en Fundación SERES; Belén Viloria, Head of TEDxValladolid - Climate Reality Project Leader; Verónica Pascual, presidenta en Fundación ASTI – presidenta Endeavor; Pedro Javier Armentia, socio fundador de CREAS; María de la Peña González, directora de proyectos estratégicos de Talento y Comunicación en ATRESMEDIA.Las 10 finalistas reciben una mentoría de cuatro meses impartida por Impact Hub y las cuatro ganadoras, seleccionadas entre todas ellas, reciben cada una un premio de 8.000 euros en concepto de capital semilla, tres meses de aceleración de negocios y una formación especializada de ESIC para arrancar o impulsar un negocio ya en marcha.

Más de 880 mujeres han formado parte de GIRA Mujeres en 2025

En esta IX edición de GIRA Mujeres, el programa ha contado con la participación activa de 886 mujeres de 268 pueblos y 153 ciudades de toda España. Todas ellas han participado o bien en el itinerario "Quiero emprender", destinado a aquellas que buscan explorar y desarrollar una idea de negocio desde cero; o, por el contrario, en "Tengo un negocio", una categoría diseñada para quienes ya tienen un proyecto en marcha y desean recibir formación para consolidarlo, impulsarlo o darle un giro. Estas mujeres han recibido un total de 14.428 horas de formación en capacitación y desarrollo de habilidades esenciales para el emprendimiento. El programa no solo fortalece las competencias emprendedoras, sino que impulsa el empoderamiento y la autoconfianza en cada participante.

Tras casi diez años acompañando a más de 23.000 mujeres de entornos urbanos y rurales en su camino hacia el emprendimiento, GIRA Mujeres ha dedicado una parte importante de esta formación a mejorar el conocimiento de la gestión financiera de los proyectos de emprendimiento. Esta temática se ha identificado como uno de los principales desafíos que enfrentan las mujeres emprendedoras en España.

La mejora de la educación financiera para derribar las barreras al emprendimiento femenino

De hecho, esta es una de las principales conclusiones que se extraen de un estudio cualitativo compuesto por una serie de focus group realizados con expertos en materia de formación, igualdad y desarrollo socioeconómico pertenecientes a las entidades colaboradoras del proyecto: Dona Activa, AlmaNatura, Impact Hub, Nantik Lum y Autónomas por la igualdad.

Según estas entidades, aunque la mayoría de las participantes llegan al programa con ideas sólidas, motivación y propósito, muchas reconocen que los aspectos económicos de sus proyectos les generan inseguridad.“Las finanzas siguen siendo un tema que muchas mujeres prefieren no tocar. Les da miedo, sienten que no es su terreno. Pero cuando descubren que entender las cuentas les da cierta libertad, algo cambia por completo”, explican desde Dona Activa. Asimismo, aseguran que mientras que “la idea de negocio suele surgir de la ilusión, la creatividad o el propósito social, la gestión económica se percibe como una barrera”.

Otras de las conclusiones a las que se ha llegado es que las mujeres tienden a subestimar el valor económico de su tiempo. Y es que, según las entidades, les cuesta dimensionar el valor, en términos monetarios, de su tiempo o de su trabajo. “Lo que observamos en las sesiones de formación es que las mujeres tienen proyectos sólidos, pero les cuesta verbalizar su valor económico o calcular su rentabilidad sin sentirse incómodas”, explican desde Nantik Lum.

Barreras concretas que enfrentan las mujeres al emprender

Entre las barreras concretas identificadas en estas sesiones, los expertos destacan especialmente la dificultad para hacer estimaciones de gastos e ingresos, la dimensión del balance y cuenta de resultados o la falta de planificación en la amortización de la inversión inicial. A ello se suma una especial reticencia a asumir endeudamiento estratégico, por ejemplo, a través de créditos o microfinanciación, algo habitual y necesario en la mayoría de los casos a la hora de arrancar un negocio sin asumir una excesiva descapitalización del ahorro personal. En muchos casos, también se encuentran con que las emprendedoras tienen dificultad para separar las finanzas personales y del negocio.

Estos obstáculos no solo limitan el crecimiento de los proyectos, sino que condicionan la viabilidad y la sostenibilidad en el tiempo de los negocios. Las entidades colaboradoras coinciden en que cuando una mujer enfrenta la gestión financiera de sus negocios, su proyecto cambia de escala y de propósito. Deja de pensar en un proyecto para convertirse en una empresaria consciente y esa transición es la que marca la diferencia.

Educación financiera como herramienta de empoderamiento

Durante la IX edición, las participantes han trabajado competencias clave como la planificación económica, la construcción de modelos financieros viables, la separación entre finanzas personales y del negocio, o la gestión de costes e inversiones. Además, se han ofrecido sesiones específicas sobre finanzas sostenibles, en colaboración con Womenalia y Spainsif, promoviendo una visión más consciente y ética de la economía.

Además, la educación financiera cobra especial importancia en los entornos rurales, donde el emprendimiento femenino actúa como motor social y económico. En pueblos y pequeñas localidades, las mujeres emprenden para sostener la vida y mantener viva la comunidad, pero la falta de recursos financieros o de formación específica sigue siendo una barrera recurrente.

“En los pueblos, emprender no es solo una opción profesional; es una forma de arraigo, de mantener la identidad del territorio. Nos gusta decir que, cuando una mujer florece en el entorno rural, el entorno florece con ella. Pero sin conocimientos financieros, los proyectos se quedan a medio camino”, apuntan desde AlmaNatura.