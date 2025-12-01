1 DE DICIEMBRE

Dia Mundial del VIH: las asociaciones alertan de un repunte del estigma y una relajación en la prevención

Los datos muestran un mayor número de casos en hombres de 25 a 29 años y en mujeres de 30 a 34, siendo el contacto sexual sin protección la principal vía de transmisión.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Dia Mundial del VIH: las asociaciones alertan de un repunte del estigma y una relajación en la prevención
Dia Mundial del VIH: las asociaciones alertan de un repunte del estigma y una relajación en la prevención | ondacero.es

En el Día Mundial del Sida, las asociaciones que trabajan con personas afectadas alertan de que, pese a los avances médicos, la prevención se ha relajado mientras persisten los estigmas que rodean al VIH. Recuerdan que estos prejuicios siguen condicionando la vida de muchos pacientes y dificultando tanto su integración social como su acceso a determinados entornos laborales.

Los colectivos señalan que el aislamiento, la pérdida de redes de apoyo y una profunda sensación de no pertenencia son consecuencias directas del estigma. Añaden que persiste el miedo a que, en procesos médicos vinculados al trabajo, una empresa pueda descubrir que un empleado es seropositivo, lo que incrementa la ansiedad y la vulnerabilidad de las personas con VIH.

En la provincia, durante 2024 los Centros de Información y Prevención del Sida atendieron 2.159 consultas y realizaron 1.365 pruebas de VIH. Los datos muestran un mayor número de casos en hombres de 25 a 29 años y en mujeres de 30 a 34, siendo el contacto sexual sin protección la principal vía de transmisión. Las asociaciones insisten en que reforzar la información, las pruebas diagnósticas y la educación sexual es clave para frenar nuevos contagios y combatir el estigma.

Client Challenge

La ONG PATIM de Castellón ha realizado una exposición que acerca campañas de sensibilización impulsadas en los años noventa. Carteles de veinte países bajo el lema “Rompe el mito, no el cuidado”. También ha elaborado un manifiesto en el que se remarca la importancia de hacer frente a los nuevos contagios realizando intervenciones sanitarias y también psicosociales, buscando soluciones a las personas que en los años noventa recibieron un diagnóstico de VIH –supervihvientes- incluidas aquellas que mantienen vínculos con las adicciones.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer