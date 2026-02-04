Detienen a dos personas por el hurto de 2.000 kilos de naranjas en Burriana

La Guardia Civil de Burriana ha detenido a un hombre y a una mujer, de 41 y 38 años, como presuntos autores de un delito de hurto tras la sustracción de unos 2.000 kilogramos de naranjas en una finca del término municipal de Burriana.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos han ocurrido cuando agentes que prestaban servicio de seguridad ciudadana han recibido un aviso que alertaba de una posible sustracción de fruta en una zona rural de la localidad.

Al llegar al lugar, los agentes han comprobado la existencia de indicios compatibles con una recolección no autorizada y la desaparición de varias cajas que previamente se encontraban apiladas en el acceso a la finca.

De acuerdo con la información facilitada por el encargado del huerto, la sustracción ha afectado a cítricos de varias hileras de árboles, estimándose una cantidad aproximada de unos 2.000 kilogramos. Tras diversas pesquisas y en colaboración con el Equipo ROCA, los agentes han confirmado que el propietario de la finca no había concedido autorización para la recogida del fruto.

Durante la actuación, los guardias civiles han observado un vehículo de gran tonelaje que, al percatarse de la presencia policial, ha evitado acceder al camino de la finca y ha continuado la marcha, siendo posteriormente identificados sus ocupantes.

Las investigaciones han permitido verificar que los cítricos sustraídos habían sido entregados ese mismo día en una empresa dedicada a la comercialización de fruta mediante un documento DATA que no se correspondía con la parcela de origen.

Ante los indicios existentes, la Guardia Civil ha detenido a un hombre y una mujer, de 41 y 38 años, como presuntos autores de un delito de hurto. Las naranjas han podido ser recuperadas y han sido puestas a disposición de su propietario.