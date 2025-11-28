SUCESOS

Detienen en Burriana a dos jóvenes tras robar un coche en Valencia

Los detenidos, de 21 y 24 años, intentaron escapar a pie tras ser localizados en la CV-18; uno de ellos tiene numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. EFE/Mariscal
Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. | Agencia EFE

La Guardia Civil y la Policía Local de Burriana han detenido a dos individuos como presuntos autores de un delito de robo de vehículo y otro de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.

El suceso comenzó tras un aviso que alertaba de la circulación de un coche realizando maniobras peligrosas en la AP-7 y, posteriormente, dentro del municipio. Al comprobarse que el vehículo figuraba como sustraído en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ruzafa, en Valencia, se puso en marcha un operativo para interceptarlo.

El turismo fue localizado en el kilómetro 1,500 de la CV-18, en Burriana, donde sus dos ocupantes intentaron huir a pie. Las patrullas lograron detener a los dos varones, de 21 y 24 años, y recuperar el vehículo. Uno de los detenidos cuenta con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Los arrestados y las diligencias han sido puestos a disposición de los Juzgados de Guardia de Vila-real.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer