Detienen en Burriana a dos jóvenes tras robar un coche en Valencia

La Guardia Civil y la Policía Local de Burriana han detenido a dos individuos como presuntos autores de un delito de robo de vehículo y otro de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.

El suceso comenzó tras un aviso que alertaba de la circulación de un coche realizando maniobras peligrosas en la AP-7 y, posteriormente, dentro del municipio. Al comprobarse que el vehículo figuraba como sustraído en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ruzafa, en Valencia, se puso en marcha un operativo para interceptarlo.

El turismo fue localizado en el kilómetro 1,500 de la CV-18, en Burriana, donde sus dos ocupantes intentaron huir a pie. Las patrullas lograron detener a los dos varones, de 21 y 24 años, y recuperar el vehículo. Uno de los detenidos cuenta con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Los arrestados y las diligencias han sido puestos a disposición de los Juzgados de Guardia de Vila-real.