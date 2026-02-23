Detenidos los tres autores de un robo con violencia en casa habitada de Castellón

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres varones de nacionalidad colombiana como presuntos autores de un robo con violencia en una vivienda habitada cometido en la provincia de Castellón. Las detenciones se han llevado a cabo de forma coordinada en Castellón de la Plana, Seseña (Toledo) y Madrid, según ha informado la propia Policía en una nota de prensa fechada el 19 de febrero de 2026.

Los hechos se remontan a la madrugada de finales de marzo de 2025, cuando dos hombres encapuchados accedieron a un domicilio situado en las afueras de Castellón armados con un revólver y un machete. Tras irrumpir en la vivienda, los asaltantes forcejearon con los moradores, a quienes maniataron y amordazaron, para posteriormente sustraer dinero en efectivo y diversas joyas. La investigación policial permitió determinar que, además de los dos autores materiales, existía un tercer implicado que habría actuado como autor intelectual, facilitando información clave para la ejecución del asalto.

Tras varios meses de pesquisas, los agentes solicitaron al Juzgado de Instrucción número cinco de Castellón los correspondientes mandamientos de entrada y registro, que se practicaron de manera simultánea en las tres localidades mencionadas. En el operativo participaron efectivos de las unidades centrales de la Comisaría General de Policía Judicial, la Unidad Central de Inteligencia Criminal, la Brigada Provincial de Policía Judicial y la Unidad de Prevención y Reacción de la Comisaría Provincial de Castellón. Durante los registros se intervinieron las armas y prendas utilizadas en el robo. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión provisional.