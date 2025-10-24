ROBOS

Detenidos dos varones en Burriana por siete hechos delictivos

Los dos detenidos poseen numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Agentes de la Guardia Civil con el joven detenido en Crevillent. | Guardia Civil

La Guardia Civil de Burriana ha procedido a la detención de dos individuos como presuntos autores de siete delitos de robos con fuerza, tres de robos con fuerza en interior de vehículos y un delito de daños.

Los hechos que motivaron las detenciones ocurrieron el pasado día 20 de octubre, entre las 05:00 y las 09:00 horas, cuando los ahora detenidos accedieron al interior de una comunidad de vecinos de la población.

Los mismos forzaron las puertas de las viviendas y sustrajeron diversos enseres y efectos, además de causar daños en el inmueble.

A esto se suma la fractura de las lunas de tres coches que se encontraban estacionados en un descampado a unos 600 metros de la misma finca de vecinos afectada, de donde sustrajeron diversos efectos.

Los guardias civiles tras efectuar numerosas gestiones, e investigaciones, así como otras más técnicas lograron identificar a los autores de los hechos delictivos.

Por todo ello se procedió a la detención de dos varones, de 43 y 25 años de edad, dándose la circunstancia que uno de ellos portaba una bicicleta robada en un trastero y unas gafas de sol de uno de los

vehículos dañados.

Las diligencias instruidas junto con los detenidos han sido entregadas en los Juzgados de Villarreal.

