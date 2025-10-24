Detenidos dos varones en Burriana por siete hechos delictivos

La Guardia Civil de Burriana ha procedido a la detención de dos individuos como presuntos autores de siete delitos de robos con fuerza, tres de robos con fuerza en interior de vehículos y un delito de daños.

Los hechos que motivaron las detenciones ocurrieron el pasado día 20 de octubre, entre las 05:00 y las 09:00 horas, cuando los ahora detenidos accedieron al interior de una comunidad de vecinos de la población.

Los mismos forzaron las puertas de las viviendas y sustrajeron diversos enseres y efectos, además de causar daños en el inmueble.

A esto se suma la fractura de las lunas de tres coches que se encontraban estacionados en un descampado a unos 600 metros de la misma finca de vecinos afectada, de donde sustrajeron diversos efectos.

Los guardias civiles tras efectuar numerosas gestiones, e investigaciones, así como otras más técnicas lograron identificar a los autores de los hechos delictivos.

Por todo ello se procedió a la detención de dos varones, de 43 y 25 años de edad, dándose la circunstancia que uno de ellos portaba una bicicleta robada en un trastero y unas gafas de sol de uno de los

vehículos dañados.

Las diligencias instruidas junto con los detenidos han sido entregadas en los Juzgados de Villarreal.