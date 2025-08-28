Detenidos dos hombres mientras robaban viviendas marcadas con hilo de pegamento en Castellón

Ambos fueron sorprendidos saliendo de un edificio vigilado tras detectarse marcas sospechosas el día anterior. Uno logró huir, mientras que los otros dos fueron interceptados cerca de un coche de alquiler. En el momento del arresto, uno intentó deshacerse de un calcetín con joyas recién sustraídas. También se les incautaron 500 euros en efectivo, utensilios para forzar puertas y el bote de pegamento utilizado. Se les vincula con al menos nueve robos en Castellón y uno en Valencia. Tras pasar a disposición judicial, ambos ingresaron en prisión provisional. La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones.

Detenidas cuatro personas in fraganti por robo con fuerza en un establecimiento de Castellón

Más robos. En este caso en un establecimiento comercial también en la capital de la plana. La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas —tres hombres y una mujer— sorprendidas en el momento en que robaban en un local comercial. Los agentes acudieron tras un aviso al 091 y encontraron a los sospechosos saliendo del establecimiento con bolsas llenas de objetos sustraídos. En un vehículo de alta gama, vinculado a uno de los detenidos, hallaron herramientas para forzar accesos y más de 800 euros en efectivo. Uno de los arrestados acumulaba más de diez antecedentes y tenía en vigor una orden judicial por un robo similar en 2021 en Ciudad Real.