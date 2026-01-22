Detenido en Vinaroz un joven por tráfico de drogas en el interior de un local de ocio

La Guardia Civil y la Policía Local de Vinarós han detenido a un varón de 42 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas en un local de ocio nocturno de la localidad, en la provincia de Castellón. La actuación se llevó a cabo durante la madrugada del pasado 19 de enero en el marco de una inspección preventiva en varios establecimientos de copas de la zona.

Durante el operativo, en el que participó un perro detector de drogas, el animal marcó de forma positiva a uno de los clientes que se encontraba en el interior del local. Tras su identificación, los agentes localizaron ocultos en el pantalón del individuo 14,5 gramos de cocaína, dos pastillas de viagra, 475 euros en efectivo fraccionados y diez billetes falsificados de 50 euros.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición del Juzgado en funciones de guardia del partido judicial de Vinarós. La intervención fue realizada por efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Vinarós y agentes de la Policía Local, dentro de los dispositivos periódicos de prevención y control destinados a reforzar la seguridad ciudadana y combatir el consumo y tráfico de drogas en zonas de ocio nocturno.