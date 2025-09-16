TRÁFICO DROGAS

Detenido en Vall d’Alba a un joven que vendía droga por la ventana de su casa

Utilizaba una bolsa atada a una cuerda que descendía por la fachada y una vez comprobado que el importe era correcto volvía a descender la misma bolsa con la droga en su interior.

Onda Cero Castellón

Castellón |

La Guardia Civil ha detenido en Vall d´Alba a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, y otro contra la seguridad vial por conducir sin haber obtenido nunca el permiso de conducir.

El implicado realizaba la venta de droga a plena luz del día por las calles de la población y al llegar la noche con menos viandantes por la calle, realizaba la venta de los estupefacientes a través de la ventana de su vivienda mediante una bolsa atada a una cuerda que descendía por la fachada, una vez comprobado que el importe era correcto volvía a descender la misma bolsa con la droga en su interior.

Cuando los agentes recabaron las pesquisas y pruebas necesarias procedieron a la detención del presunto autor al que se le atribuye un delito contra la salud pública y otro contra la seguridad vial al ser visto por los agentes circulando con un turismo sin haber obtenido nunca el permiso de conducir.

La actuación ha sido realizada por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Castellón y efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Vilafamés.

