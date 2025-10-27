TRAFICO DROGAS

Detenido por tráfico de drogas e intentar huir de la Guardia Civil en Burriana

El detenido cuenta con múltiples antecedentes por delitos contra la salud pública

Onda Cero Castellón

Castellón |

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. EFE/Mariscal
Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. | Agencia EFE

La Guardia Civil de Burriana ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, después de intentar eludir una actuación policial.

Los hechos ocurrieron la noche del 18 de octubre, cuando una patrulla de seguridad ciudadana observó a un individuo con actitud nerviosa que, al percatarse de la presencia de los agentes, emprendió la huida arrojando varios objetos al suelo.

Tras recuperarlos, los agentes comprobaron que se trataba de 25 gramos de marihuana, 9,55 gramos de cocaína, 15 gramos de hachís, 0,91 gramos de MDMA y una báscula de precisión.

La investigación permitió localizar y detener al sospechoso el 20 de octubre en una vivienda de la localidad, donde se ocultaba para evitar su arresto. El detenido, con numerosos antecedentes por delitos similares, ha sido nuevamente acusado de tráfico de drogas.

