Detenido por tráfico de drogas e intentar huir de la Guardia Civil en Burriana

La Guardia Civil de Burriana ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, después de intentar eludir una actuación policial.

Los hechos ocurrieron la noche del 18 de octubre, cuando una patrulla de seguridad ciudadana observó a un individuo con actitud nerviosa que, al percatarse de la presencia de los agentes, emprendió la huida arrojando varios objetos al suelo.

Tras recuperarlos, los agentes comprobaron que se trataba de 25 gramos de marihuana, 9,55 gramos de cocaína, 15 gramos de hachís, 0,91 gramos de MDMA y una báscula de precisión.

La investigación permitió localizar y detener al sospechoso el 20 de octubre en una vivienda de la localidad, donde se ocultaba para evitar su arresto. El detenido, con numerosos antecedentes por delitos similares, ha sido nuevamente acusado de tráfico de drogas.