Detenido por sustraer un vehículo y herramientas en una empresa de Almazora

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 45 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en una empresa de la localidad de Almazora, tras la sustracción de diverso material y un vehículo. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 10 de diciembre, cuando el implicado forzó la puerta de acceso a una nave industrial y sustrajo herramientas y material destinado al cuidado y la recolección de árboles cítricos.

Tras la denuncia, agentes de la Guardia Civil de Almazora iniciaron una investigación para identificar al autor y recuperar los efectos sustraídos. Como resultado de estas pesquisas, el 29 de diciembre fue localizado el vehículo robado, completamente calcinado, en un camino de difícil acceso entre campos de naranjos, lo que hace pensar que fue incendiado de forma intencionada para dificultar su localización y la obtención de pruebas.

Las investigaciones permitieron relacionar el vehículo con el detenido, al que se le atribuyen un delito de robo con fuerza y otro de daños, con un valor total estimado de 25.200 euros. La actuación ha sido llevada a cabo por efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Almazora y, tras ser puesto a disposición judicial, el Juzgado de Guardia de Castellón ha decretado su ingreso en prisión provisional.