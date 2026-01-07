Detenido por robar un vehículo y herramientas y calcinarlo para destruir pruebas

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 45 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en una empresa de la localidad de Almazora, donde sustrajo un vehículo y diversas herramientas. Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 10 de diciembre, cuando el detenido forzó la puerta de acceso a una nave industrial y se llevó material destinado al cuidado y recolección de cítricos, además de un vehículo, con unos daños y efectos sustraídos valorados en más de 25.000 euros.

Tras la denuncia, agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Almazora iniciaron una investigación que permitió localizar el pasado 29 de diciembre el vehículo robado, totalmente calcinado, en un camino de difícil acceso entre campos de naranjos. Los investigadores consideran que fue incendiado para dificultar su localización y eliminar pruebas. El detenido fue puesto a disposición judicial, que decretó su ingreso en prisión.