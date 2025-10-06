Detenido en Onda por tener 9 identidades falsas y ser reclamado por un juzgado de Córdoba

La Guardia Civil ha arrestado en Onda a un hombre de 31 años sobre quien pesaba una orden de detención emitida por un juzgado de Córdoba y que utilizaba hasta nueve identidades falsas, según han informado fuentes de la Comandancia.

La detención se produjo tras la inspección de un vehículo alquilado ocupado por cuatro personas que mostraron una actitud sospechosa al percatarse de la presencia policial. Durante el registro, los agentes localizaron un ordenador portátil que había sido sustraído a un vecino de Valencia, y que fue intervenido para su devolución.

Los cuatro ocupantes del vehículo fueron trasladados al cuartel para realizar las diligencias pertinentes, después de que ofrecieran respuestas contradictorias sobre su procedencia y destino.

La investigación posterior, llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Burriana, confirmó que uno de ellos, de nacionalidad colombiana, tenía múltiples identidades falsas y una orden judicial activa.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a los Juzgados de Nules para su continuación, mientras la actuación ha sido desarrollada por efectivos de la Guardia Civil de Onda y del Equipo de Policía Judicial de Burriana.