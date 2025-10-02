Detenido en Onda el autor de varios robos por el método del tirón

La Guardia Civil de Burriana y Onda detuvieron en la noche del 30 de septiembre a un individuo acusado de protagonizar diversos robos y hurtos en distintas calles de la localidad.

La actuación se inició tras recibir una llamada en la que se alertaba de que una mujer había sido abordada en la vía pública. La víctima relató que un varón le había sustraído el bolso mediante un fuerte tirón. Minutos después, otra persona informaba de un incidente similar en otra calle, donde también fue arrebatado un bolso con efectos personales y causándole lesiones.

Los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda y localizaron en la calle a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas por las víctimas. Tras un breve seguimiento fue identificado y detenido.

Al mismo se le intervinieron varios objetos, entre ellos un teléfono móvil que había sido sustraído y que posteriormente fue reconocido por su propietaria, una funda y un cuchillo.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial de los Juzgados de Nules como presunto autor de un delito de robo con violencia, un delito de hurto y lesiones.