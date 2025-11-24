Detenido un joven de 24 años, autor de varios hurtos en joyerías de Castellón

La Policía Nacional ha detenido en Castellón a un hombre de 24 años acusado de hurtar cuatro joyas de alto valor en una joyería de la ciudad. La investigación comenzó tras el aviso del gremio de joyeros, que alertó sobre un joven de apariencia acomodada que simulaba tener un alto poder adquisitivo y propiedades en el extranjero. Con esta fachada, el sospechoso solicitaba ver joyas de elevado precio y alegaba problemas con sus tarjetas o transferencias internacionales para evitar el pago.

Según los investigadores, el detenido aprovechaba descuidos de los dependientes para ocultar algunas piezas y abandonaba el establecimiento para venderlas inmediatamente en comercios de compra de oro cercanos. Tras el hurto de dos anillos de gran valor en una de las joyerías, la Policía activó un dispositivo urgente que permitió localizar al sospechoso cuando regresaba a su domicilio después de vender las joyas robadas.

La operación se saldó con la detención del presunto autor, la recuperación de las cuatro joyas sustraídas y la intervención de parte del dinero obtenido ilícitamente. La Policía ha destacado la colaboración esencial del gremio de joyeros en el éxito del operativo. El detenido ha pasado a disposición judicial y la investigación sigue abierta. Esta actuación se enmarca en el Plan Comercio Seguro de la Comisaría Provincial de Castellón, reforzado ante la proximidad de la campaña navideña.