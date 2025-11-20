Detenido un hombre en Nules tras agredir a un agente de la Policía Local durante un festejo taurino

Un hombre fue detenido el pasado sábado en Nules después de agredir a un agente de la Policía Local que ejercía como director del festejo durante los actos taurinos celebrados en la localidad, según informaron fuentes municipales.

El incidente se produjo cuando el individuo accedió al recinto taurino en estado ebrio. Los voluntarios encargados de supervisar que los participantes reunieran las condiciones necesarias para permanecer en el recinto le advirtieron de que debía abandonarlo, indicación que desatendió.

Ante su negativa, los voluntarios solicitaron la presencia del director del festejo, un agente de la Policía Local, quien se identificó formalmente. En ese momento, el hombre presuntamente agredió al agente, que procedió a su detención inmediata. El detenido fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente puesto a disposición judicial.

Tanto el experto taurino responsable como los voluntarios colaboraron con los agentes para garantizar la seguridad durante la intervención, ya que en el momento de los hechos la res se encontraba suelta en las inmediaciones del incidente.