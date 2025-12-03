Detenido un hombre con antecedentes por un robo en una carnicería de Burriana

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 43 años con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una carnicería de Burriana, según ha informado el instituto armado.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 20 de noviembre de 2025, cuando los agentes comprobaron que había sido forzada la reja de acceso de un local comercial. Una vez en el interior, el autor se habría apoderado de 920 euros en efectivo y de productos valorados en unos 1.500 euros.

La investigación iniciada por la Guardia Civil incluyó diversas gestiones y actuaciones técnicas que permitieron identificar y detener al sospechoso. Al arrestado le constan numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio.

Las diligencias y el detenido han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Vila-real. La actuación ha sido realizada por efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Burriana.