Detenido en Francia el presunto autor del homicidio de una ciudadana francesa en Alcalá de Chivert en 2024

La Guardia Civil, en colaboración con las autoridades francesas, ha detenido en Perpignan (Francia) al presunto autor del homicidio de Sonia Dzouz, una ciudadana francesa de 63 años asesinada en julio de 2024 en Alcocéber, núcleo de población del municipio de Alcalá de Chivert (Castellón).

La víctima fue hallada sin vida en el interior de su autocaravana, tras haber sufrido una violenta agresión con arma blanca. Las investigaciones apuntaron desde el principio a un ciudadano francés residente en Torreblanca en aquel momento, quien huyó a Francia tras los hechos.

Tras una investigación conjunta entre la Unidad Central Operativa y la Comandancia de Castellón, junto con la Policía Judicial de Perpignan y la Embajada de Francia en España, se logró confirmar la vinculación del sospechoso con el crimen.

El detenido fue arrestado el 20 de agosto en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Vinaroz, que dirige la causa, actualmente bajo secreto de sumario.