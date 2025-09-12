OPERACIÓN GUARDIA CIVIL

Detenido en Almenara el conductor de un camión que transportaba más de tonelada y media de hachís

El conductor del camión abandonó el vehículo y se dio a la fuga a pie siendo detenido en el momento que escalaba un muro

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública y otro contra la seguridad vial tras ser interceptado transportando hachís en un camión frigorífico y darse a la fuga en la autovía A-7 en Castellón.

La actuación se inició cuando una patrulla de tráfico detectó a un conductor que circulaba haciendo un uso indebido de su teléfono móvil. Cuando le indicaron que parara éste emprendió la huida cometiendo diferentes infracciones que pusieron en riesgo la seguridad vial.

El operativo culminó en una calle sin salida de la localidad de Almenara, dónde el individuo abandonó el camión y huyó a pie siendo detenido en el momento que escalaba un muro.

Cuando los agentes inspeccionaron el vehículo encontraron multitud de bolsas que contenían paquetes de hachís. En total se han incautado 1555 kilos de hachís.

El detenido un varón de 45 años al que se le atribuye un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro contra la seguridad vial por conducir de forma manifiestamente temeraria. Las diligencias instruidas junto con el detenido han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Sagunto.

