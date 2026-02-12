Detenido en Almazora un ladrón itinerante acusado de once hurtos en cajeros automáticos en la provincia de Castellón

La Guardia Civil de Castellón ha detenido en Almazora a un hombre de 23 años como presunto autor de hasta once delitos de hurto cometidos en distintos municipios de la provincia mediante un mismo patrón delictivo. La investigación, enmarcada en la operación ‘Caisier’, se inició en el verano de 2025 tras detectarse un incremento de denuncias por hechos de similares características. El Equipo de Policía Judicial de Oropesa del Mar asumió las pesquisas y logró identificar al sospechoso, que habría actuado de forma itinerante en Burriana, Almazora, Oropesa, Alcora, Onda y la Vall d’Uixó.

Según la investigación, el detenido acudía a sucursales bancarias con el rostro parcialmente oculto con mascarilla y gorra y se situaba detrás de clientes, principalmente personas de edad avanzada, que se disponían a operar en cajeros automáticos. Aprovechando la introducción del número PIN y generando confusión mediante engaño, conseguía apoderarse del dinero en efectivo. En algunos casos, incluso llegó a emplear fuerza física y empujones para asegurar la huida con el botín.

La detención se produjo cuando agentes del Puesto de la Guardia Civil de Almazora localizaron de manera sorpresiva al presunto autor en un cajero automático de la localidad, donde supuestamente esperaba a una nueva víctima y vestía la indumentaria habitual utilizada para cometer los hechos. La operación ‘Caisier’ ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Oropesa del Mar con la colaboración del Puesto de Almazora, que llevó a cabo la detención.