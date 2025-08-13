Detenida una mujer por sustraer ropa de una furgoneta en Benicarló

La Guardia Civil con el apoyo de la Policía Local ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito de robo en interior de vehículo cometido en la localidad de Benicarló.

La actuación tuvo lugar a altas horas de la madrugada, tras recibir una llamada telefónica de una mujer que manifestaba estar siendo amenazada por un varón.

Los agentes localizaron a ambos implicados junto a diversas prendas esparcidas por el suelo, muchas de ellas con etiquetas original, a la vez que la Policía Local localizaba una furgoneta estacionada con signos de forzamiento.

El propietario de la misma, un vendedor ambulante del mercadillo municipal, identificó las prendas halladas como de su propiedad. Asimismo, se localizó un turismo perfectamente cerrado que contenía más ropa en su interior, también reconocida por el comerciante.

En el cacheo superficial practicado a la mujer se le intervinieron las llaves del turismo donde se encontraba el resto del género robado.

Ante estas evidencias, se procedió a su detención como presunta autora de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo.

En total se han recuperado 95 prendas de ropa de mujer valoradas en 1425 euros.

La actuación ha sido efectuada por componentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Benicarló con el apoyo de la Policía Local de Benicarló.

Las diligencias junto con la detenida han sido entregadas en el Juzgado de Vinaròs.