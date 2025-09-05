Detenida una mujer e investigada otra por sustraer dinero y joyas en un domicilio de Almassora

La Guardia Civil ha detenido a una mujer y ha investigado a otra por supuestamente sustraer dinero y joyas en un domicilio de Almassora (Castellón), según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de julio cuando varias personas se encontraban en el interior de una vivienda. En un momento dado, mientras la víctima dormía, una de las implicadas presuntamente le sustrajo de la riñonera dinero en efectivo y las llaves de su domicilio.

Posteriormente, la otra implicada, en posesión de dichas llaves, accedió a la vivienda del perjudicado y supuestamente sustrajo diversas joyas, relojes y dinero en efectivo.

Gracias a las pesquisas obtenidas por parte de los agentes, además de otras comprobaciones más técnicas, se logró identificar a las personas relacionadas. Se trata de dos mujeres de 42 y 44 años, a las que se les atribuye un delito de hurto y otro de robo con fuerza, respectivamente. Las diligencias han sido remitidas al Decanato de los Juzgados de Castellón.