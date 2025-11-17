Desmantelan un punto de venta de droga controlado por un clan familiar en el Grao de Castellón

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado esta semana en la zona del Grao de Castellón un punto negro de venta de droga controlado por un clan familiar. Los detenidos, dos hombres de 35 y 49 años, presuntamente distribuían hachís y cocaína tanto a consumidores finales como a intermediarios y otros puntos de venta.

La operación se enmarca en los esfuerzos de la Comisaría Provincial de Castellón por intensificar la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado. Según han confirmado los agentes, el domicilio investigado registraba una afluencia constante de compradores a cualquier hora del día, lo que alertó sobre la actividad ilegal.

Durante el registro de la vivienda, se intervino hachís y cocaína preparados para la venta, así como otras sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y varias armas prohibidas, entre ellas un puño americano, defensas extensibles y un bate de béisbol. También se incautaron utensilios relacionados con el tráfico de drogas, como básculas, cuchillos y plástico para envolver la droga.

Los investigadores destacan que la venta de drogas se realizaba incluso en un parque infantil frente a la vivienda, poniendo en riesgo a menores y degradando la zona. Tras la operación, los dos detenidos pasaron a disposición judicial, enfrentándose a cargos por un delito contra la salud pública.