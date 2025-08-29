Desmantelada una plantación indoor de marihuana en Burriana

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por su presunta implicación en delitos contra la salud pública, relacionados con el cultivo de cannabis y defraudación de fluido eléctrico, además se han incautado 595 plantas de marihuana y diversos útiles y productos usados para su cultivo y elaboración.

Las detenciones se efectuaron el pasado día veintisiete en una nave industrial de Burriana tras comprobar la existencia de una plantación indoor de esta sustancia.

La investigación se inició tras las vigilancias efectuadas y otras pesquisas constataron que la nave se encontraba custodiada permanentemente por al menos dos individuos que efectuaban la labor de guardería y cuidado de la droga.

Una vez efectuada la entrada y registro de la nave confirmaron que dicho inmueble albergaba dos zonas perfectamente diferenciadas, una destinada al cultivo y otra habilitada como morada para la pernoctación de los implicados, donde se podía apreciar una gran cantidad de comida y agua almacenada para auto suministrarse sin necesidad de salir a comprar en una larga temporada.

Por todo ello se ha procedido a la detención de dos varones de 29 y 35 años respectivamente como presuntos autores de un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, además se ha incautado un total de 595 plantas de marihuana y útiles y productos para el cultivo y cuidado de la misma.

Tras su puesta a disposición judicial, los detenidos fueron enviados a prisión provisional por orden de los juzgados de Villarreal.