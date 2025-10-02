datos paro

El desempleo en Castellón se mantiene casi estable en septiembre

El paro baja en servicios, industria y construcción, pero sube en agricultura y entre quienes buscan empleo por primera vez

Onda Cero Castellón | Agencias

Castellón |

Obreros de la construcción en Badajoz
Obreros de la construcción en Badajoz | Europa Press

El número de personas desempleadas en la provincia de Castellón alcanzó las 31.991 en septiembre, lo que supone un aumento de cuatro personas respecto al mes anterior y una caída de 2.877 en comparación con el mismo mes de 2024, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo.

Por sectores, el desempleo descendió en servicios (-82), industria (-80) y construcción (-10), mientras que subió en agricultura (19) y entre el colectivo de personas sin empleo anterior.

Del total de desempleados en Castellón, 8.542 son extranjeros, lo que representa el 26,7 % del total, reflejando la importancia del empleo extranjero en la provincia.

Estos datos evidencian una estabilidad relativa en el mercado laboral de Castellón, con variaciones sectoriales que marcan la evolución del empleo en la región.

El paro baja en 2.739 personas en septiembre en la Comunitat

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 2.739 personas en septiembre en la Comunitat Valenciana en relación al mes anterior (-0,9%) hasta los 294.015 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El paro baja en España

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 4.846 personas en septiembre en relación con el mes anterior (-0,2%) debido, sobre todo, al descenso del desempleo en la construcción y los servicios, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras el retroceso de septiembre, el número total de desempleados se situó en 2.421.665 personas, su menor cifra en un mes de septiembre desde 2007, ha subrayado el Ministerio.

