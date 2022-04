El descuento en el carburante aumenta el descontento de las gasolineras

Las estaciones de servicio muestran su descontento con la rebaja de 20 céntimos en el litro de combustible. Las gasolineras están recibiendo esta propuesta con incertidumbre y quejas debido al caos en el procedimiento establecido por el Gobierno. El principal motivo del enfado del sector son las formas, reiteran que no tienen mecanismos para poder aplicar el descuento.

Juan José Sánchez es el presidente de la Federación de gasolineras del Mediterráneo.

"Esto se ha hecho mal porque no se nos ha consultado. Han hecho una verdadera chapuza"

Quejas al Consell

El Consell baraja adelantar a las gasolineras el dinero como respuesta a la preocupación del sector. Eso sí, "todas las opciones" están sobre la mesa y todavía no se ha mantenido ninguna reunión para plantearlo formalmente. No obstante, desde la Federación de Gasolineras del Mediterráneo aseguran no saber nada.