seguridad ciudadana

Desactivan un artefacto explosivo de la Guerra Civil hallado en unas obras de Castellón

Onda Cero Castellón

Castellón |

Agentes de la Policía Nacional desactivaron el pasado viernes en Castellón un artefacto explosivo de la Guerra Civil española localizado durante unas obras en el cruce de la avenida Villarreal con la calle la Mata de Morella.

El TEDAX-NRBQ (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos y Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química) se encargó del traslado y la detonación controlada del artefacto tras su localización por parte de una constructora.

Tras recibir la alerta, efectivos de seguridad ciudadana y el equipo especializado procedieron a asegurar y acordonar la zona. Las primeras inspecciones confirmaron que se trataba de una bomba de aviación de fabricación alemana, utilizada durante la Guerra Civil española, aunque en mal estado de conservación.

Debido a la proximidad de viviendas, el artefacto fue trasladado a un lugar seguro para proceder a su destrucción controlada.

La Policía Nacional ha recordado la importancia de no tocar ni manipular este tipo de artefactos en caso de hallazgo, ya que pueden ser muy peligrosos y mantener intactas sus propiedades explosivas pese a su antigüedad y deterioro. Ante la localización de cualquier artefacto, la recomendación es alejarse del lugar y avisar inmediatamente al 091, proporcionando la ubicación exacta.

