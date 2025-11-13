El PP denuncia ocho embarcaciones furtivas en las Columbretes y culpa al Gobierno

El Partido Popular de Castellón ha denunciado la detección de ocho embarcaciones furtivas pescando sin permiso en la reserva natural de las Islas Columbretes en los dos últimos meses, una situación que, según el secretario general del PP en la ciudad, Sergio Toledo, es consecuencia directa del “recorte del 50 % en la vigilancia” decidido por el Gobierno central el pasado verano.

Toledo ha alertado de que, desde la reducción de personal en el servicio de control marítimo, “durante quince días de cada mes no hay ningún tipo de vigilancia en la reserva marina”, lo que, ha afirmado, “ha abierto la puerta al furtivismo y pone en riesgo la biodiversidad de uno de los espacios más emblemáticos de Castellón”.

El dirigente popular ha calificado de “grave” que “por primera vez en 35 años” se haya disminuido la protección de la reserva natural, declarada en 1990, y ha exigido al Partido Socialista “una reflexión profunda” tras el voto en contra de sus senadores a una moción del PP en el Senado que reclamaba restablecer la vigilancia completa.

“La senadora socialista Eva Redondo, número dos del PSOE en la ciudad de Castellón, defendió en la Cámara Alta el recorte impuesto por el Ministerio de Medio Ambiente, escudándose en un supuesto sistema innovador que debía sustituir la vigilancia activa. Pero ese sistema no funciona: en solo dos meses se han colado ocho barcas furtivas”, ha criticado Toledo.

El portavoz popular ha lamentado que “los socialistas voten una cosa en Castellón y la contraria en Madrid”, recordando que en septiembre todos los grupos del Ayuntamiento aprobaron una declaración institucional para exigir al Gobierno que restablezca el servicio. “Aquí se ponen del lado de los vecinos, pero cuando llegan a Madrid se ponen del lado de Pedro Sánchez”, ha afirmado.

Sergio Toledo (izq) y Cristian Ramírez (der) | .

Por su parte, el concejal popular Cristian Ramírez ha anunciado que el Ayuntamiento, junto a la Generalitat, impulsará medidas para “dignificar” el espacio dedicado a las Islas Columbretes en el Planetario de Castellón y recuperar la labor de divulgación y educación ambiental sobre el archipiélago.

Ramírez ha explicado que se está elaborando un nuevo convenio de colaboración con la Generalitat para reforzar la promoción y conocimiento de las islas, con iniciativas como un concurso escolar y visitas educativas. “Queremos que todos los escolares conozcan este patrimonio natural, que es de todos los castellonenses”, ha indicado.

El PP ha pedido también a la subdelegada del Gobierno en Castellón que actúe “ante la pasividad del PSOE” y traslade al Ejecutivo central la necesidad de recuperar la vigilancia total en la reserva.

Toledo ha concluido que “la falta de control está permitiendo el furtivismo, dañando la biodiversidad y afectando también al sector pesquero, que depende de este ecosistema como vivero natural”. “El Gobierno de Pedro Sánchez es el primero que recorta la protección de las Columbretes, y los resultados ya se están viendo en el mar”, ha sentenciado.