Delegación del Gobierno obliga a retirar los bloques que los Ayuntamientos tenían como medida de seguridad ante turistas

Peñíscola critica que es una "incongruencia" y pide a la institución que rectifique. Asegura que no puede quitar los bloques de hormigón sin un margen de tiempo y que igualmente, hay dos entradas libres de entrada y salida a la localidad. Mientras, la Delegación amenaza con una denuncia si no se cumplen las medidas.

La Delegación del Gobierno pide a varios Ayuntamientos valencianos que retiren, antes de las 8 de la tarde de hoy, los bloques de hormigón instalados para controlar los accesos a los municipios. En el caso de Peñíscola, donde se blindaron para evitar la llegada de turistas por la Semana Santa, critican la medida de "incongruente" y aseguran que ahora no disponen del material para poder quitar las barreras que instalaron con este fin.

El consistorio alega que la movilidad está "garantizada" porque "hay dos puntos de acceso (de entrada y salida) al municipio controlados por agentes". El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, justifica su imposibilidad de retirar la medida sin un margen de tiempo y pide a la institución que rectifique y entre en razón.Y es que hoy no disponen de grúa municipal que pueda retirar estos bloques y las empresas que lo hacen no pueden organizarlo, porque no disponen de trabajadores operativos.

De esta forma, Martínez reclama coherencia y ha manifestado su "malestar": "Primero nos piden que hagamos un control de los accesos al municipio y que destinemos esfuerzos a esta labor y por otro, tomamos una decisión que está siendo efectiva y ahora dicen que no".

También han mostrado su "asombro" por el hecho de que no les dejen "margen de maniobra", por lo que, anuncian, "contestaremos diciendo que no estamos de acuerdo y estamos permitiendo la movilidad pero de forma controlada, que es el objetivo".

Amenazan con denunciar a los municipios

Por su parte desde la Delegación del Gobierno piden que "se proceda a su inmediata retirada antes de las 20.00 horas de hoy, lo que será comprobado por la Guardia Civil" y de no llevarse a cabo la retirada, se "procederá a formular el correspondiente requerimiento de cumplimiento de la legalidad y posterior impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativo, sin perjuicio de su remisión a la Fiscalía por si tales actuaciones fueran constitutivas de delito".