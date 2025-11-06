Defensa amplía su programa de acogida a familias ucranianas en la residencia militar de Castellón

El Ministerio de Defensa seguirá ofreciendo un espacio de descanso y apoyo psicológico a los niños y familiares de combatientes ucranianos, alejándolos temporalmente del horror de la guerra.

Desde enero de 2024, cerca de 1.200 personas han participado en este programa de acogida impulsado por el Ministerio de Defensa en la residencia militar de Castellón, que ofrece estancias de dos semanas con actividades culturales, de ocio y atención psicológica.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado hoy las instalaciones y ha agradecido al personal su “importante labor de apoyo para quienes encuentran en España un lugar seguro para dejar atrás el horror de la guerra, aunque sea por unos días”.

Durante su intervención, Robles ha anunciado que el programa ampliará su capacidad a partir del próximo año, pasando de 50 a 80 plazas por rotación. “España va a estar siempre al lado de Ucrania. Y una forma de materializar ese apoyo es también este proyecto, que nos permite ayudar a los niños y a sus madres para que no tengan que escuchar el sonido de la guerra cada día”, ha subrayado.

La ministra ha estado acompañada por la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, y el secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez Núñez, quienes han destacado la implicación del personal militar en esta iniciativa.

“Los militares españoles son magníficos siempre, pero en este programa aún más, porque demuestran una solidaridad y humanidad fuera de toda duda”, ha concluido Robles.