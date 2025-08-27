Ayudas

Cultura convoca ayudas de 490.000 euros para la conservación del patrimonio de la arquitectura de la piedra en seco

Estas subvenciones cofinancian la recuperación, mantenimiento y protección de estructuras tradicionales construidas con esta técnica ancestral, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2018.

Onda Cero Castellón

Castellón |

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana ha convocado ayudas por un total de 490.000 euros para la conservación del patrimonio de la arquitectura de piedra en seco, a través del Plan Restaura. Estas subvenciones cofinancian la recuperación, mantenimiento y protección de estructuras tradicionales construidas con esta técnica ancestral, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2018.

Las ayudas, dirigidas a ayuntamientos, asociaciones, entidades locales y titulares de bienes, contemplan un máximo de 10.000 euros por solicitante y pueden solicitarse hasta el 8 de septiembre de 2025. Los proyectos deben incluir un estudio técnico con criterios de restauración que preserve los elementos originales y emplee técnicas tradicionales.

El Plan Restaura destina 147.000 euros para 2025 y 343.000 para 2026, con el objetivo de proteger estructuras como muros, refugios de pastor, neveras o aljibes, además de fomentar la catalogación y restauración del patrimonio en toda la Comunitat Valenciana. La piedra en seco, valorada por su armonía con el medio ambiente y su función preventiva frente a riesgos naturales, forma parte de un esfuerzo internacional para su protección y transmisión a futuras generaciones.

