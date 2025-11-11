Cuatroochenta eleva un 31% su facturación y casi duplica su beneficio

El grupo tecnológico castellonense Cuatroochenta ha registrado un importe neto de la cifra de negocios de 26,4 millones de euros entre enero y septiembre de 2025, lo que supone un incremento del 31% respecto al mismo periodo del año anterior, según los resultados consolidados publicados este martes en BME Growth.

El crecimiento se sustenta en un aumento orgánico del 26% y otro inorgánico del 7%, derivado de la integración de las empresas barcelonesas 3ipunt, especializada en e-learning, y MP Services, centrada en soluciones antifraude, ambas adquiridas durante este ejercicio.

A 30 de septiembre, el resultado bruto de explotación (EBITDA) de Cuatroochenta se elevó un 35%, hasta los 2,8 millones de euros, con un margen del 10,8%. El beneficio neto alcanzó los 1,2 millones, un 89% más que en el mismo periodo de 2024, lo que, según la compañía, le permite reinvertir en I+D, mejorar sus productos propios y continuar con su estrategia de adquisiciones.

El informe financiero del tercer trimestre muestra además que los ingresos recurrentes anuales (Annual Recurring Revenue, ARR) ascienden a 22,5 millones de euros, un 15% más que a 31 de diciembre de 2024, reflejando la solidez del crecimiento del grupo.

Cuatroochenta destaca que las sinergias entre sus diferentes líneas de negocio, junto con la optimización de procesos, han favorecido un mayor apalancamiento operativo, mejorando los márgenes sin aumentar los recursos.

La empresa, que el pasado 22 de octubre cumplió cinco años desde su incorporación a BME Growth, ha multiplicado por cuatro su facturación desde 2020, pasando de 7,2 millones de euros a 27,6 millones en 2024, y por seis su EBITDA, de 0,5 a 3,2 millones en el mismo periodo.

Con sede en Castellón, Cuatroochenta es un grupo tecnológico internacional especializado en adquirir, desarrollar e invertir en compañías innovadoras de tecnología, conocimiento especializado y ciberseguridad. Más de 20 millones de personas utilizan diariamente las soluciones de sus empresas en 32 países. La firma cuenta con 12 oficinas en España y América Latina —Colombia, Costa Rica, México, Panamá y República Dominicana— y una plantilla de más de 300 personas.