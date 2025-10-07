Cuatroochenta alcanza 17 millones de euros en ventas en el primer semestre del año

Cuatroochenta ha intensificado su ritmo de crecimiento en los primeros seis meses de 2025, consolidando su modelo de negocio rentable y ampliando su presencia mediante adquisiciones clave. Según el informe financiero publicado hoy en BME Growth, el grupo ha incrementado su cifra de negocios un 28%, hasta alcanzar los 17 millones de euros en ventas, superando el crecimiento del 23% registrado en el mismo periodo del año pasado.

El crecimiento ha sido homogéneo en todas las empresas del holding, impulsado por un ingreso anual recurrente (ARR) que ya supera los 21 millones de euros, lo que supone un aumento del 8% desde diciembre de 2024. La rentabilidad también ha mejorado de forma notable, con un EBITDA de 1,9 millones de euros, un 64% más que en junio de 2024, alcanzando un margen superior al 11%.

Expansión y respaldo financiero

El buen desempeño financiero se ha visto acompañado por una evolución positiva en los mercados. Cuatroochenta ha entrado en el índice IBEX Growth Market 15, que reconoce a las compañías con mayor capitalización, liquidez y volumen de negociación. Las acciones de la empresa se han revalorizado un 50% en lo que va de año, doblando la media del índice.

El director financiero de Cuatroochenta, Javier Rillo, ha destacado la relevancia de las operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) en el semestre, con la compra de las empresas barcelonesas 3ipunt, especialista en e-learning y partner de Moodle, y MP Services, experta en antifraude. “Estamos muy satisfechos con la integración de estas compañías y seguimos explorando nuevas oportunidades para continuar nuestra estrategia de crecimiento inorgánico”, ha señalad0.

Estas adquisiciones han sido financiadas con recursos propios y préstamos bancarios por valor de 4 millones de euros, además del apoyo de Eiffel Investment Group, primer inversor institucional internacional en Cuatroochenta, que aportó 2 millones de euros a través de bonos convertibles y adquirió acciones en mercado por 300.000 euros.

Innovación y desarrollo de inteligencia artificial propia

Un pilar fundamental en la estrategia de Cuatroochenta es la innovación aplicada. Su departamento dedicado está desarrollando un modelo propio de inteligencia artificial (IA) que se integrará en los productos y servicios B2B del grupo, con el objetivo de transformar y hacer más sostenibles los negocios de sus filiales.

Este proyecto cuenta con el respaldo del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y ya muestra resultados prometedores en el ámbito de la ciberseguridad, donde la filial Sofistic emplea esta IA para clasificar automáticamente alertas y acelerar la respuesta a incidentes a través de su servicio SOC 24/7.

Con estos hitos, Cuatroochenta confirma su posición como un actor dinámico y tecnológicamente innovador en el sector, con una trayectoria de crecimiento sostenido y rentable.