Cuatro heridos tras un choque entre dos vehículos en la N-340 a la altura de Vila-real

Todos los heridos han sido trasladados a un centro sanitario

Cuatro personas han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido esta mañana a las 9:40 horas en la carretera N-340, en el término municipal de Vila-real.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado una unidad de Soporte Vital Avanzado (SVA) y dos unidades de Soporte Vital Básico (SVB) para atender a los afectados.

Una mujer de 56 años, que presentaba politraumatismos, ha sido evacuada al Hospital General de Castellón en la ambulancia SVA. Además, tres hombres de 29, 36 y 58 años, que han sufrido policontusiones, han sido trasladados al Hospital La Plana de Vila-real en las ambulancias SVB.

