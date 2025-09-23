CSIF denuncia que el personal de las prisiones de Castellón sigue desprotegido y anuncia que no asistirá a los actos de la Merced

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha avanzado que este miércoles, 24 de septiembre, no participará en los actos convocados para conmemorar la festividad de Nuestra Señora de La Merced, patrona del funcionariado de Instituciones Penitenciarias, como medida de protesta ante los “continuos incumplimientos” por parte del Ministerio del Interior en cuanto a mejoras laborales para este colectivo.

Desde CSIF han denunciado que “pese a las continuas agresiones que están sufriendo los profesionales que trabajan en los centros penitenciarios de la provincia, desde las instituciones siguen sin tomar medidas efectivas que protejan a este colectivo”.

Al respecto, han señalado que “durante los dos últimos episodios sucedidos este mismo verano en el centro penitenciario de Castellón I, desde la dirección del centro se ha tratado de silenciar a las organizaciones sindicales para tratar de evitar que estos graves incidentes salieran a la luz”. “Ante el desamparo que sufre el funcionariado de Prisiones, ya que las agresiones por parte de los internos siguen aumentando en número y gravedad, exigimos que se dignifique su labor y que, entre otras medidas, sean reconocidos como agentes de la autoridad”, han reclamado desde CSIF.

A su vez, también han reclamado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que “aplique de una vez las medidas negociadas y pactadas en los últimos años para mejorar tanto las condiciones laborales como las medidas de protección de este colectivo”.