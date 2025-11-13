Cruz Roja sale a la calle con sus huchas sostenibles, para pedir la solidaridad ciudadana a favor de la infancia

Hoy, Cruz Roja en Castellón ha llevado a cabo el Día de la Banderita, una jornada emblemática y muy arraiga en la ciudad de Castellón, que invita a la ciudadanía a colaborar económicamente, a través de las huchas de cartón que se encuentran en diversas ubicaciones de la ciudad, para reforzar los proyectos que la organización humanitaria desarrolla a favor de la infancia más vulnerable.

Bajo el lema ‘Dar es recibir’, la campaña busca recaudar fondos para los proyectos que Cruz Roja realiza con los niños y niñas de familias que atraviesan por dificultades socio-económicas, y con los jóvenes en situación de vulnerabilidad, para que puedan tener las mismas oportunidades educativas y de futuro.

La infancia y la juventud, colectivos prioritarios de atención para Cruz Roja

Además de las respuestas a las necesidades básicas de niñas y niños, desde área de Intervención e Inclusión Social, Cruz Roja apoya a la infancia en sus estudios a través de proyectos como ‘Promoción del Éxito Escolar’ y ‘Juguete Educativo’, mediante el que la Organización proporciona un juguete nuevo a familias en dificultad para que sean ellas mismas quienes se lo entreguen en fechas señaladas.

Asimismo, mediante el programa de Infancia, la Organización realiza también intervenciones de apoyo a la parentalidad positiva, así como cobertura de las necesidades en la primera fase de crianza a familias sin los recursos necesarios.

Sin olvidarnos de otros proyectos como Infancia Hospitalizada, con el que se realizan actividades lúdicas con los niños y niñas que se encuentran hospitalizados.