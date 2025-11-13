castellón

Cruz Roja sale a la calle con sus huchas sostenibles, para pedir la solidaridad ciudadana a favor de la infancia

Cruz Roja ha celebrado este jueves en Castelló y mañana viernes será en el Grao de Castelló, su tradicional Día de la Banderita en la ciudad de Castelló, con un total de 10 mesas en los principales puntos de la ciudad.

Hoy, Cruz Roja en Castellón ha llevado a cabo el Día de la Banderita, una jornada emblemática y muy arraiga en la ciudad de Castellón, que invita a la ciudadanía a colaborar económicamente, a través de las huchas de cartón que se encuentran en diversas ubicaciones de la ciudad, para reforzar los proyectos que la organización humanitaria desarrolla a favor de la infancia más vulnerable.

Bajo el lema ‘Dar es recibir’, la campaña busca recaudar fondos para los proyectos que Cruz Roja realiza con los niños y niñas de familias que atraviesan por dificultades socio-económicas, y con los jóvenes en situación de vulnerabilidad, para que puedan tener las mismas oportunidades educativas y de futuro.

La infancia y la juventud, colectivos prioritarios de atención para Cruz Roja

Además de las respuestas a las necesidades básicas de niñas y niños, desde área de Intervención e Inclusión Social, Cruz Roja apoya a la infancia en sus estudios a través de proyectos como ‘Promoción del Éxito Escolar’ y ‘Juguete Educativo’, mediante el que la Organización proporciona un juguete nuevo a familias en dificultad para que sean ellas mismas quienes se lo entreguen en fechas señaladas.

Asimismo, mediante el programa de Infancia, la Organización realiza también intervenciones de apoyo a la parentalidad positiva, así como cobertura de las necesidades en la primera fase de crianza a familias sin los recursos necesarios.

Sin olvidarnos de otros proyectos como Infancia Hospitalizada, con el que se realizan actividades lúdicas con los niños y niñas que se encuentran hospitalizados.

