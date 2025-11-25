Cruz Roja celebra en Castellón los 25 años de su Plan de Empleo con un acto de reconocimiento a empresas e instituciones

Organizado por la oficina provincial de Cruz Roja Castellón, y con la colaboración de la Concejalía de Acción Social y Empleo del Ayuntamiento de Castellón, el acto pone en valor un cuarto de siglo de trabajo en favor de la inserción laboral de personas en situación vulnerable. Desde su creación en el año 2000, el Plan de Empleo ha impulsado oportunidades laborales para quienes más lo necesitan, destacando la colaboración tanto de administraciones públicas como de empresas. La jornada comenzará a las 10:00 horas con la experiencia gastronómica “Cocinando oportunidades, creando futuro contigo”, protagonizada por participantes del programa.

A las 11:00 horas tendrá lugar el acto institucional “Conectando talento con administraciones y empresas que inspiran”, que incluirá un recorrido informativo sobre la actividad de Cruz Roja en el área de Empleo y Formación, la entrega de reconocimientos y un espacio final de networking.

Entre las instituciones públicas reconocidas se encuentran la Subdelegación del Gobierno en Castellón, la Delegación del Consell, la Diputación de Castellón, la Dirección Territorial de Empleo y LABORA y el propio Ayuntamiento de Castellón. En el ámbito empresarial, serán distinguidas compañías de la provincia como Carrefour, Consum, 360 Recursos Humanos ETT, Nealis, KIK España, Norauto, OHL Servicios Ingesan, GLM Trabajo Temporal, Alcampo Castellón, Grupo Orbel, Grupo Noa’s, Frutinter, ZT Hotel & Spa Peñíscola Plaza Suites, Civis Hoteles, Q.ido, Xarxa Tec, bp Energía España, Ascer y Marazzi Group, entre otras.

Con este acto, Cruz Roja Castellón reafirma su compromiso con la empleabilidad y la integración sociolaboral, poniendo en valor la colaboración pública y privada que ha hecho posible el desarrollo del Plan de Empleo durante estos 25 años.